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Михаил Меркулов перешел в «Рубин»
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Бывший защитник «Урала» Михаил Меркулов перешел в «Рубин». Об этом казанский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с Меркуловым «Рубин» подписал на правах свободного агента.В источнике
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Меркулов о «Рубине»: «Когда звонят с неизвестных номеров, может, это от микрофинансов. Но это был Слуцкий»

Sports.ru вчера в 16:57
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Михаил Меркулов: в «Урале» была стабильность, но для роста мне нужен был переход в «Рубин»

Чемпионат вчера в 16:38
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Меркулов: «Был удивлен, что Слуцкий в принципе мне звонит. Диалог получился довольно быстрым»

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