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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
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Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.В источнике
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Подробнее о событии
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Руководство киевского «Динамо» уволило Михайличенко

REGNUM 10:32
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Киевское «Динамо» объявило об уходе главного тренера Михайличенко

Metaratings 09:03
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Михайличенко ушел с поста главного тренера киевского «Динамо»

Бомбардир.ру 08:44
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