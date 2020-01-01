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Михайлович: у «Милана» есть Ибрагимович, а у «Болоньи» нет
Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович прокомментировал результат матча 1-го тура итальянской Серии А с "Миланом" (0:2).В источнике
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Михайлович: у «Милана» есть Ибрагимович, а у «Болоньи» нет

Чемпионат 17:55
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Михайлович: «Моя вина в том, что дал Доннарумме дебютировать за „Милан“»

Soccer.ru 17:40
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Михайлович – о поражении от «Милана»: «У них есть Ибрагимович, а у нас нет»

Евро-футбол.ру 17:20
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