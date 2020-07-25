НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Общественная служба новостейОбщественная служба новостей
«Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука
Евро-футбол.ру
  • Моя Москва.онлайн0:53
Спортивный журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о предложении, которое итальянский клуб «Милан» готовит по полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. По его словам, вероятность сделки оценивается как высокая.В источнике
5
С чего всё начиналось
Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды Стефано Пиоли, который нацелен на покупку хавбека.
RT на русском 07:48
Подробнее о событии
alt

Арустамян: «Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука

RT на русском 07:48
alt

Источник: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку

Российская газета 07:14
alt

«Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку

Футбол России 07:06
реклама
Главное
Новости