«Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука
Спортивный журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о предложении, которое итальянский клуб «Милан» готовит по полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. По его словам, вероятность сделки оценивается как высокая.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды Стефано Пиоли, который нацелен на покупку хавбека.