«Милан» готовит предложение «Локомотиву» по переходу Алексея Миранчука

Спортивный журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о предложении, которое итальянский клуб «Милан» готовит по полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. По его словам, вероятность сделки оценивается как высокая.