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«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А
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"Аталанта" и "Милан" обменялись голами в матче 36-го тура Серии А. В составе хозяев голом отметился Дуван Сапата, у гостей забил Хакан Чалханогу.В источнике
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«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью

Sport24.ru 17:40 
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«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом», Малиновский не сумел реализовать пенальти

Чемпионат 17:39
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«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью. Малиновский не забил пенальти

Спорт-Экспресс 17:38
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