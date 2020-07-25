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«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А
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"Аталанта" и "Милан" обменялись голами в матче 36-го тура Серии А. В составе хозяев голом отметился Дуван Сапата, у гостей забил Хакан Чалханогу.В источнике
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Джан Пьеро Гасперини: «Отличное очко для „Аталанты“. С „Миланом“ играть непросто»

Спорт-Экспресс 01:24
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«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью

Sport24.ru вчера в 17:40 
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«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом», Малиновский не сумел реализовать пенальти

Чемпионат вчера в 17:39
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