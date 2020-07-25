«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А

"Аталанта" и "Милан" обменялись голами в матче 36-го тура Серии А. В составе хозяев голом отметился Дуван Сапата, у гостей забил Хакан Чалханогу. В источнике