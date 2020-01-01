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«Милан» и «Рома» хотят купить игрока «Локомотива» Миранчука
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Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Рома» подготовили предложения по покупке игрока российского «Локомотива» Алексея Миранчука, пишет РБК. «Рома» в последнее время выходила на контакт с представителями Миранчука, сам футболист не скрывает своего желания играть в «Милане».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Милан» и «Рома» подготовили предложения по покупке Миранчука

«Милан» подготовил новое предложение «Локомотиву» по покупке игрока российской команды Алексея Миранчука. Другой итальянский клуб — «Рома» — контактировал с представителями игрока по вопросу трансфера и готовит свое предложение.
РБК спорт 01:13
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Источник: Ал. Миранчук близок к переходу в «Милан»

Футбол России 08:26
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«Рома» готова побороться за Алексея Миранчука

Советский спорт 07:22
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Миранчук хочет в «Милан», несмотря на предложение «Аталанты»

Sport.ru 06:44
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