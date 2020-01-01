«Милан» и «Рома» хотят купить игрока «Локомотива» Миранчука

Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Рома» подготовили предложения по покупке игрока российского «Локомотива» Алексея Миранчука, пишет РБК. «Рома» в последнее время выходила на контакт с представителями Миранчука, сам футболист не скрывает своего желания играть в «Милане».