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«Милан» интересуется полузащитником «Зенита» Барриосом
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Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Италии.В источнике
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«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Зенита»

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«Милан» не интересуется Барриосом, а «Зенит» не намерен отпускать игрока

Soccer.ru вчера в 19:24
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СМИ: «Милан» интересуется хавбеком «Зенита» Барриосом

Матч ТВ вчера в 14:21
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