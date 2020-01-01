«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А

Лечче, Италия, 23 июня 2020, 08:43 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Лечче» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.