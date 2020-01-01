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«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А
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Лечче, Италия, 23 июня 2020, 08:43 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Лечче» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.В источнике
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4 игрока «Милана» забили в матче Серии А впервые за 2 года

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Как «Милан» разнёс «Лечче» в видеообзоре матча 27-го тура Серии А

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«Милан» разгромил «Лечче» и поднялся на 4-е место в Серии А

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