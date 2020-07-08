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«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А
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"Милан" одолел "Ювентус" в матче 31-го тура чемпионата Италии.В источнике
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«Юве» пропустил 4 мяча в Серии А впервые с октября 2013 года

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