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Газета.RuГазета.Ru
«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А
Газета.Ru
  • Известия0:33
"Милан" одолел "Ювентус" в матче 31-го тура чемпионата Италии.В источнике
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Роналду поддержал команду после поражения от «Милана»

Спорт-Экспресс 22:54
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«Выше голову! Продолжаем работать». Реакция Роналду на поражение «Ювентуса» от «Милана»

Sport24.ru 22:37 
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Это лучший «Милан» за годы: суперкамбэком с «Юве» (3 гола за 5 минут!) спасли интригу в Серии А

Sports.ru 19:27
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