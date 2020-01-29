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«Милан» одержал пять побед подряд впервые за два года
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"Милан" одержал пять побед подряд впервые с февраля 2018 года. В матче 1/4 финала Кубка Италии "россонери" обыграли "Торино".В источнике
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«Милан» впервые за два года выиграл пять матчей подряд

Чемпионат вчера в 19:24
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«Сан-Сиро» простился с Брайантом, Златан забил и сыграет против Криштиану

Спорт-Экспресс вчера в 20:07
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Ибрагимович и Чалханоглу помогли «Милану» выйти в полуфинал Кубка Италии

Sport.ru вчера в 17:59
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