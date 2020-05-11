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«Милан» планирует приобрести игрока «Селтика»
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Итальянский "Милан" планирует приобрести игрока шотландского "Селтика" Кристофера Айера, передает Football Italia. Хавбек выступает за "кельтов" с 2016 года.В источнике
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«Милан» и «Лестер» поборются за бывшую трансферную цель «Зенита»

Soccernews.ru 06:12
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«Милан» планирует приобрести игрока «Селтика»

Газета.Ru 05:39
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Журналист Скира: «Милан» и «Лестер» поспорят за защитника «Селтика» Айера. Летом его пытался купить «Зенит»

Бомбардир.ру 03:39
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