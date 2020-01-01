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«Милан» подписал контракт с голкипером «Лиона» Тэтэрушану
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Голкипер "Лиона" Чиприан Тэтэрушану перейдёт в "Милан".В источнике
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«Милан» приобрел голкипера сборной Румынии

Sportbox.RU вчера в 19:09
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«Милан» купил голкипера «Лиона» за € 500 тысяч

Чемпионат вчера в 17:14
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«Милан» приобрел голкипера сборной Румынии

Матч ТВ вчера в 19:09
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