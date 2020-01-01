«Милан» предложит 15 млн евро за Миранчука

В понедельник, 17 августа, «MilanLive.it» сообщает, что итальянский клуб «Милан» намерен предложить московскому «Локомотиву» 15 млн евро за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.