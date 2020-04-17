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«Милан» призвал легионеров вернуться в расположение команды
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«Милан» призвал иностранных игроков вернуться в расположение клуба. По информации Gazzetta dello Sport, команда ожидает возвращения легионеров к следующему четвергу, 23 апреля.В источнике
Подробнее о событии
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«Милан» ждет возвращения Ибрагимовича и других легионеров

Sport24.ru 16:31 
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Легионеры «Милана» должны вернуться в клуб до 20 апреля, чтобы пройти карантин перед возобновлением тренировок

Спорт день за днем 16:30
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«Милан» попросил легионеров вернуться в Италию, чтобы они были готовы к тренировкам в мае

Sports.ru 16:17
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