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«Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года
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Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил соглашение с главным тренером Стефано Пиоли до 2022 года. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды. Пиоли был назначен на должность в октябре прошлого года.В источнике
Паоло Мальдини
итальянский футболист
Мы всегда говорили, что потребуется некоторое время, чтобы увидеть результаты его работы. Теперь все увидели, что качество и профессионализм всегда окупаются. Стефано является тем самым человеком, который может руководить успешной, молодой и голодной до побед командой.ТАСС Спортвчера в 23:41
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