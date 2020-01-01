Паоло Мальдини итальянский футболист

Мы всегда говорили, что потребуется некоторое время, чтобы увидеть результаты его работы. Теперь все увидели, что качество и профессионализм всегда окупаются. Стефано является тем самым человеком, который может руководить успешной, молодой и голодной до побед командой.

ТАСС Спорт

вчера в 23:41