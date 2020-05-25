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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Милан» сообщил о травме Ибрагимовича
Sportmail.ru
  • Известия0:35
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил травму, сообщает официальный сайт клуба. Сообщается, что футболист повредил подошвенную мышцу правой голени. Ахиллово сухожилие не пострадало.В источнике
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«Ахиллово сухожилие не повреждено». «Милан» раскрыл подробности травмы Ибрагимовича

Матч ТВ 07:33
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«Ахиллово сухожилие не повреждено». «Милан» раскрыл подробности травмы Ибрагимовича

Sportbox.RU 07:33
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«Милан» сообщил о травме Ибрагимовича

Спорт-Экспресс 06:24
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