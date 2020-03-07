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«Милан» подтвердил отставку Звонимира Бобана
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • Football-fun.ru
  • Metaratings
"Милан" на официальном сайте клуба объявил об отставке с поста директора клуба Звонимира Бобана.В источнике
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«Милан» уволил директора клуба Бобана

Советский спорт 13:24 
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В «Милане» война директоров. Уже уволили Бобана, на очереди — Мальдини

Sport24.ru 14:00 
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«Милан» расстался с главой футбольного отдела Бобаном

Матч ТВ 12:56
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