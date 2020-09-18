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«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Милана»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
Полузащитник "Милана" Лукас Пакета может продолжить карьеру во Франции. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован "Лион".В источнике
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Депай может быть включён в сделку по Пакета между «Лионом» и «Миланом»

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Депай может перейти в «Милан» из «Лиона» в рамках сделки по Пакета

Sports.ru 17:59
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«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Милана»

Футбол России 07:32
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