«Милан» уступил «Дженоа» в Серии А, несмотря на гол Ибрагимовича

"Милан" потерпел поражение от "Дженоа" в матче 26-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.