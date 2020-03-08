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«Милан» уступил «Дженоа» в Серии А, несмотря на гол Ибрагимовича
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"Милан" потерпел поражение от "Дженоа" в матче 26-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.В источнике
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«Милан» на своем поле проиграл «Дженоа», «Сампдория» оказалась сильнее «Вероны»

Sport24.ru 12:13 
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«Дженоа» на выезде обыграл «Милан» в Серии А

Чемпионат 12:03
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Милан - Дженоа - 1:2. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ 13:00
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