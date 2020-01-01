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«Милан» ведет переговоры с агентами защитника «Селтика» Айера
Sports.ru
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Переговоры исполнительного директора «Милана» Ивана Газидиса с агентами 22-летнего игрока сборной Норвегии находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Николо Скира.В источнике
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«Милан» ведет переговоры с агентами защитника «Селтика» Айера

Sports.ru вчера в 23:15
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