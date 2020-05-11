НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sports.ruSports.ru
«Милан» ведет переговоры с агентами защитника «Селтика» Айера
Sports.ru
  • Sports.ru
«Милан» по-прежнему претендует на центрального защитника «Селтика» Кристоффера Айера, которым также интересуются «Лестер» и «Арсенал».В источнике
Подробнее о событии
alt

Журналист Скира: «Милан» и «Лестер» поспорят за защитника «Селтика» Айера. Летом его пытался купить «Зенит»

Бомбардир.ру 03:39
alt

СМИ: «Милан» начал переговоры с Айером

РИА Новости 03:10
alt

«Милан» и «Лестер» поборются за Аэра

Soccer.ru 01:19 
реклама
Главное
Новости