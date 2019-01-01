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«Милан» впервые с 1998 года проиграл в Серии А с разницей в 5 мячей
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«Милан» со счетом 5:0 проиграл «Аталанте» в гостевом матче 17-м тура чемпионата Италии по футболу.Читать в источнике
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«Милан» потерпел крупнейшее поражение с 1998 года

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«Милан» потерпел крупнейшее поражение впервые с 1998 года

Спорт-Экспресс 12:15
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«Милан» потерпел крупнейшее поражение впервые с 1998 года

Sportbox.RU 11:57
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