НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУмер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед АлиомаровСебастьян Феттель покинет команду Ferrari«Милан» заинтересовался Артемом ДзюбойГлава КХЛ рассказал о санкциях за нарушение потолка зарплат«Аэрофлот» приостановил переговоры о партнерстве с РФСVprognoze.ru«Милан» заинтересовался Артемом ДзюбойСоветский спорт224Телеканал 360°0:28Piter.tv0:46Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает источник, активный интерес к футболисту проявляет «Милан».В источнике Комментировать32Подробнее о событии «Милан» интересовался Дзюбой, но игрок продлит контракт с «Зенитом» (Pianeta Milan)Sports.ru 03:25Источник: Дзюба может заменить Ибрагимовича в «Милане»Матч ТВ 01:15Источник: Дзюба является трансферной целью «Милана»Футбол России 01:09рекламаГлавноеУмер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед АлиомаровСебастьян Феттель покинет команду Ferrari«Милан» заинтересовался Артемом ДзюбойГлава КХЛ рассказал о санкциях за нарушение потолка зарплат«Аэрофлот» приостановил переговоры о партнерстве с РФСНовости