«Милан» заинтересовался игроком «Зенита» Дзюбой
Ранее Артем попадал в топ-10 игроков Европы, контракт которых истекает в ближайшее время. Напомним, что в текущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в турнирной таблице, обгоняя ближайшего оппонента на 9 очков. Нападающий подписал контракт с клубом 6 февраля 2015 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает PlanetaMilan, итальянский футбольный клуб рассматривает возможность приобретения нападающего «Зенита» и сборной России в летнее трансферное окно.