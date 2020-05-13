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«Милан» заинтересовался игроком «Зенита» Дзюбой
Soccer.ru
  • Телеканал 360°0:28
  • Piter.tv0:46
Ранее Артем попадал в топ-10 игроков Европы, контракт которых истекает в ближайшее время. Напомним, что в текущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в турнирной таблице, обгоняя ближайшего оппонента на 9 очков. Нападающий подписал контракт с клубом 6 февраля 2015 года.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает PlanetaMilan, итальянский футбольный клуб рассматривает возможность приобретения нападающего «Зенита» и сборной России в летнее трансферное окно.
RT на русском 01:48
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Источник: Дзюба может заменить Ибрагимовича в «Милане»

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