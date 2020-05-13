«Милан» заинтересовался игроком «Зенита» Дзюбой

Ранее Артем попадал в топ-10 игроков Европы, контракт которых истекает в ближайшее время. Напомним, что в текущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в турнирной таблице, обгоняя ближайшего оппонента на 9 очков. Нападающий подписал контракт с клубом 6 февраля 2015 года.