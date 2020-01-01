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Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет»
RT на русском
  • RT на русском
Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.В источнике
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Подробнее о событии
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Милевский: «Карантина в Белоруссии нет, но люди переживают»

Sport.ru 14:29
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Милевский: впечатление, что в Беларуси никто не болеет, а как передачу включишь какую-то – куча болеющих

Футбол России 14:20
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Милевский: впечатление, что в Белоруссии нет больных коронавирусом

RT на русском 14:06
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