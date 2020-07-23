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Милевский отреагировал на назначение Луческу в киевское «Динамо»
Футбол России
  • Футбол России
  • Динамомания
  • Telegraf.com.ua
  • Bookmaker-ratings.ru
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.В источнике
Подробнее о событии
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«2020-й — темные времена». Милевский — о Луческу в киевском «Динамо»

Спорт-Экспресс 13:30
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Милевский отреагировал на назначение Луческу в киевское «Динамо»

Футбол России 13:20
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«Я же говорил! 2020 — темные времена». Милевский отреагировал на назначение Луческу в киевское «Динамо»

Sport24.ru 13:07 
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