НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЭкс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»Луческу прибыл в Киев. Он фаворит на пост тренера «Динамо»Болельщики «Динамо» назвали назначение Луческо «плевком» в их глазаСуркис представил нового тренера ДинамоЛуческу возглавил киевское «Динамо»ГлавноеНовый чемпионат России по футболу начнется 8 августа«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг«Спартак» и ЦСКА спорят за сенегальцаНовый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»Футбол РоссииМилевский отреагировал на назначение Луческу в киевское «Динамо»Футбол России6Футбол РоссииДинамоманияSports.ruSoccernews.ruTelegraf.com.uaBookmaker-ratings.ruБывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Трэш»: Милевский прокомментировал назначение Луческу на пост тренера киевского «Динамо»Soccernews.ru 13:55Милевский о Луческу в киевском «Динамо»: «2020 год – темные времена. Трэш ###»Sports.ru 13:50«2020-й — темные времена». Милевский — о Луческу в киевском «Динамо»Спорт-Экспресс 13:30рекламаЕщё по темеЭкс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»Луческу прибыл в Киев. Он фаворит на пост тренера «Динамо»Болельщики «Динамо» назвали назначение Луческо «плевком» в их глазаСуркис представил нового тренера ДинамоЛуческу возглавил киевское «Динамо»ГлавноеНовый чемпионат России по футболу начнется 8 августа«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг«Спартак» и ЦСКА спорят за сенегальцаНовый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»Новости