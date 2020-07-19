НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболуФигуристка Александровская погибла в МосквеШварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии, Мазепин — второйФедотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова45 минут до старта: Комментарий Пьера ГаслиЕвро-футбол.руМилевский рассказал, как переносит коронавирусФакты и комментарии13Факты и комментарииГолосUAБрестСИТИua.Tribuna.comМатч ТВЕвро-футбол.руУНИАНСпорт-ЭкспрессMetaratingsSports.ruБрестская газетаReform.byГазета.RuНападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал о том, как переносит коронавирусную инфекцию.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Милевский рассказал, как переносит коронавирусMetaratings 04:11Милевский рассказал, как переносит коронавирусЕвро-футбол.ру 02:38Игрок брестского «Динамо» Милевский, заразившийся COVID-19, рассказал о своем состоянииГазета.Ru 02:22рекламаГлавное«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболуФигуристка Александровская погибла в МосквеШварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии, Мазепин — второйФедотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова45 минут до старта: Комментарий Пьера ГаслиНовости