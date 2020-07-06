Милонов отреагировал на видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита»
На видеозаписи одноклубники сымитировали половой акт. Вскоре после обнародования ролика он стал вирусным и разошёлся на мемы.В источнике Эпизод с имитированием секса Дзюбы и Азмуна? Ничего они там не имитировали, это просто от недостатка воспитания. Вряд ли это имитация гомосексуализма. Действие Азмуна? Пусть он прокомментирует этот момент, который с ним произошел.Пятый каналвчера в 18:53
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