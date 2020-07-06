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Милонов отреагировал на видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита»
ИноПроСпорт
  • РЕН ТВ0:08
Депутат Госдумы прокомментировал видеозапись из чемпионской раздевалки "Зенита" после матча с "Краснодаром", на которой нападающий Артем Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном. Ролик очень быстро распространился в Сети и разошелся на мемы.В источнике
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Виталий Милонов
российский политик
Эпизод с имитированием секса Дзюбы и Азмуна? Ничего они там не имитировали, это просто от недостатка воспитания. Вряд ли это имитация гомосексуализма. Действие Азмуна? Пусть он прокомментирует этот момент, который с ним произошел.Пятый канал18:53
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Андронов раскритиковал Дзюбу за имитацию полового акта с Азмуном в раздевалке «Зенита»: «Реально противно»

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