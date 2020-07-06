Милонов отреагировал на видео с Дзюбой и Азмуном в раздевалке «Зенита»
Депутат Госдумы прокомментировал видеозапись из чемпионской раздевалки "Зенита" после матча с "Краснодаром", на которой нападающий Артем Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном. Ролик очень быстро распространился в Сети и разошелся на мемы.В источнике Эпизод с имитированием секса Дзюбы и Азмуна? Ничего они там не имитировали, это просто от недостатка воспитания. Вряд ли это имитация гомосексуализма. Действие Азмуна? Пусть он прокомментирует этот момент, который с ним произошел.Пятый канал18:53