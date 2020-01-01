НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСтала известна сумма трансфера Ловрена в «Зенит»Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с ЛуческуФигуристка Липницкая впервые показала свою дочьАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутомХавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»MetaratingsЗащитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здоровоSports.ru1Sports.ruЗащитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек в положительном ключе высказался о возможном переезде в Россию. «Спартак» — потрясающий клуб, с невероятными болельщиками.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здоровоСоветский спорт 17:42Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здоровоMetaratings 17:25Защитник «Црвены Звезды» — о возможном переходе в «Спартак»: это было бы здоровоЧемпионат 16:52рекламаГлавноеСтала известна сумма трансфера Ловрена в «Зенит»Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с ЛуческуФигуристка Липницкая впервые показала свою дочьАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутомХавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»Новости