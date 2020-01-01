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Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово
Sports.ru
  • Sports.ru
Защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек в положительном ключе высказался о возможном переезде в Россию. «Спартак» — потрясающий клуб, с невероятными болельщиками.В источнике
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Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здорово

Советский спорт 17:42
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Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово

Metaratings 17:25
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Защитник «Црвены Звезды» — о возможном переходе в «Спартак»: это было бы здорово

Чемпионат 16:52
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