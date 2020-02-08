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Милошевич: по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером
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Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич рассказал о дружбе с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, с которым они вместе играли в чемпионате Испании.В источнике
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Милошевич: Карпин будет в числе лучших тренеров в стране

Футбол России 06:11
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Милошевич: «Карпин будет одним из лучших тренеров в России, точно говорю»

Sport24.ru 05:21 
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Милошевич о Евро-2020, будущем Смолова в «Сельте» и дружбе с Карпиным

RT на русском 01:33
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