Министерство спорта поддержало решение РФС о возобновлении РПЛ
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поддержал решение Исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона-2019/20 в российской премьер-лиге. Заседание исполкома РФС в формате видеоконференции состоялось в пятницу, 15 мая.В источнике Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики, но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности.