Олег Матыцин российский политик

Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики, но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности.