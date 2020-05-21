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Министерство спорта поддержало решение РФС о возобновлении РПЛ
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поддержал решение Исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона-2019/20 в российской премьер-лиге. Заседание исполкома РФС в формате видеоконференции состоялось в пятницу, 15 мая.В источнике
Олег Матыцин
российский политик
Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики, но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности.
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