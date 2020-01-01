НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКомиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA«Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контрактЛучший бомбардир «Барыса» Найт перешел в «Авангард»Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»Soccer.ruМинистр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в судSports.ru1Sports.ruМинистр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что все клубы, недовольные досрочным завершением сезона во Франции, могут обратиться в суд.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Министр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в судSoccer.ru 06:07 Министр спорта Франции о недовольстве клубов итогами сезона: «Пусть обращаются в суд»Sports.ru 05:55«Пусть обращаются в суд». Министр спорта Франции — о несогласии клубов с итогами сезонаЧемпионат вчера в 19:18рекламаГлавноеКомиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA«Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контрактЛучший бомбардир «Барыса» Найт перешел в «Авангард»Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»Новости