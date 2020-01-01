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Министр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в суд
Sports.ru
  • Sports.ru
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что все клубы, недовольные досрочным завершением сезона во Франции, могут обратиться в суд.В источнике
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Министр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в суд

Soccer.ru 06:07 
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Министр спорта Франции о недовольстве клубов итогами сезона: «Пусть обращаются в суд»

Sports.ru 05:55
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«Пусть обращаются в суд». Министр спорта Франции — о несогласии клубов с итогами сезона

Чемпионат вчера в 19:18
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