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Министр спорта Италии: Серия А возобновится 13 или 20 июня
Газета.Ru
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в интервью RAI подтвердил, что футбольный сезон в стране будет возобновлен либо 13 июня, либо 20-го. Сегодня Федерация футбола Италии направила в правительственный комитет медицинский протокол новый вариант протокола для проведения матчей.В источнике
Винченцо Спадафора
итальянский политик
Мы работает над двумя возможными датами начала матчей Серии А: 13 или 20 июня. Сейчас рассматривается медицинский протокол о возобновлении сезона, он очень похож на тот, который был принят для возобновления тренировок. В четверг мы решим, возобновлять ли сезон и когда именно.
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