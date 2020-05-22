Министр спорта Италии: Серия А возобновится 13 или 20 июня
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в интервью RAI подтвердил, что футбольный сезон в стране будет возобновлен либо 13 июня, либо 20-го. Сегодня Федерация футбола Италии направила в правительственный комитет медицинский протокол новый вариант протокола для проведения матчей.В источнике Мы работает над двумя возможными датами начала матчей Серии А: 13 или 20 июня. Сейчас рассматривается медицинский протокол о возобновлении сезона, он очень похож на тот, который был принят для возобновления тренировок. В четверг мы решим, возобновлять ли сезон и когда именно.