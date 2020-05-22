Винченцо Спадафора итальянский политик

Мы работает над двумя возможными датами начала матчей Серии А: 13 или 20 июня. Сейчас рассматривается медицинский протокол о возобновлении сезона, он очень похож на тот, который был принят для возобновления тренировок. В четверг мы решим, возобновлять ли сезон и когда именно.