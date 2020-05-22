Министр спорта Италии назвал даты возобновления Серии А
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора назвал примерные даты возобновления Серии А. – Мы работаем над двумя возможными датами начала матчей Серии А – 13 и 20 июня, – приводит слова Спадафора «Football Italia».В источнике Мы работает над двумя возможными датами начала матчей Серии А: 13 или 20 июня. Сейчас рассматривается медицинский протокол о возобновлении сезона, он очень похож на тот, который был принят для возобновления тренировок. В четверг мы решим, возобновлять ли сезон и когда именно.
Советский спорт вчера в 16:30