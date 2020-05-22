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Министр спорта Италии назвал даты возобновления Серии А
Газета.Ru
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора назвал примерные даты возобновления Серии А. – Мы работаем над двумя возможными датами начала матчей Серии А – 13 и 20 июня, – приводит слова Спадафора «Football Italia».В источнике
Винченцо Спадафора
итальянский политик
Мы работает над двумя возможными датами начала матчей Серии А: 13 или 20 июня. Сейчас рассматривается медицинский протокол о возобновлении сезона, он очень похож на тот, который был принят для возобновления тренировок. В четверг мы решим, возобновлять ли сезон и когда именно.
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Министр спорта Италии: «Мы работаем над двумя возможными датами продолжения Серии А — 13 или 20 июня»

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Министр спорта Италии: работаем над возобновлением Серии А c 13 или 20 июня

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