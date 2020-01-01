НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМамаев рассказал о дружбе с Кокориным«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкамТренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедахFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовVP.Prodigy за историю состава проиграла 3 матча. 2 из них – Virtus.proBobsoccerМинистр спорта Италии: «Я сделаю все, чтобы возобновить серию А»SportLand24.ru5SportLand24.ruSports.ruMetaratingsBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииМинистр спорта Италии Винченцо Спадафора проявил более оптимистичную позицию, чем выказанное ранее мнение, сообщают итальянские СМИ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Министр спорта Италии: Нет оснований говорить, что сезон возобновится в середине июняСоветский спорт 13:41Министр спорта Италии: нет оснований полагать, что Серия А возобновится в середине июняФутбол России 13:34Министр спорта Италии не видит оснований возобновлять Серию А в середине июняMetaratings 13:34рекламаГлавноеМамаев рассказал о дружбе с Кокориным«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкамТренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедахFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовVP.Prodigy за историю состава проиграла 3 матча. 2 из них – Virtus.proНовости