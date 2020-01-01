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Министр спорта Италии: «Я сделаю все, чтобы возобновить серию А»
SportLand24.ru
  • SportLand24.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора проявил более оптимистичную позицию, чем выказанное ранее мнение, сообщают итальянские СМИ.В источнике
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Министр спорта Италии: Нет оснований говорить, что сезон возобновится в середине июня

Советский спорт 13:41
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Министр спорта Италии: нет оснований полагать, что Серия А возобновится в середине июня

Футбол России 13:34
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Министр спорта Италии не видит оснований возобновлять Серию А в середине июня

Metaratings 13:34
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