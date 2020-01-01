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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Министр спорта Италии назвал даты возобновления чемпионата
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • RT на русском
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о ситуации с чемпионатом Италии по футболу и сроках его возвращения из карантина.В источнике
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Министр спорта Италии высказался о возможных сроках возобновления Серии А

RT на русском 01:50
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Обозначены возможные сроки возобновления Серии А

Матч ТВ вчера в 22:51
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Обозначены возможные сроки возобновления Серии А

Sportbox.RU вчера в 22:51
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