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Министр спорта Италии назвал две возможные даты возобновления Серии А
Матч ТВ
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что футбольный сезон в стране, прерванный из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 13 или 20 июня.В источнике
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Министр спорта Италии: «Мы работаем над двумя возможными датами продолжения Серии А — 13 или 20 июня»

Матч ТВ 16:42
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Министр спорта Италии: работаем над возобновлением Серии А 13 или 20 июня

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Министр спорта Италии: Серия А возобновиться 13 или 20 июня

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