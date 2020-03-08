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Министр спорта Италии призвал приостановить Серию А из-за коронавируса
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Министр спорта и молодежной политики Италии Винченцо Спадафора предложил приостановить матчи высшей лиги чемпионата страны по футболу - серии А - из-за коронавируса.В источнике
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Чемпионат Италии по футболу не будет приостановлен, несмотря на коронавирус

Эхо Москвы 14:02
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Серия А не будет приостановлена, несмотря на распространение коронавируса

Футбол на Куличках 13:42
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Министр спорта предложил приостановить чемпионат Италии по футболу

РБК 09:12
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