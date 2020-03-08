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Министр спорта Италии призвал приостановить Серию А из-за коронавируса
Комсомольская правда
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Министр спорта и молодежной политики Италии Винченцо Спадафора предложил приостановить матчи высшей лиги чемпионата страны по футболу - серии А - из-за коронавируса.В источнике
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Министр спорта предложил приостановить чемпионат Италии по футболу

РБК 09:12
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Чемпионат Италии может быть приостановлен во вторник

Спорт-Экспресс 09:00
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Министр спорта Италии публично призвал остановить Серию А из-за коронавируса

RT на русском 08:36
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