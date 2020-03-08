Парма — СПАЛ 0:1

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию A на некоторое время из-за вспышки коронавируса. Это произошло буквально за одну минуту до начала матча 26-го тура Серии А "Парма" — СПАЛ.