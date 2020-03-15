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Министр спорта МО объяснил, почему «Химки» откажутся от выхода в РПЛ
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Турнирная таблица Олимп-ФНЛ после 27 туров. pic. twitter. com/NQZzEja6tk – ФНЛ March 15, 2020 – Слияние «Родины» и «Химок» невозможно с точки зрения регламента. Новому клубу придется начинать выступать с самых низов, – напомнил Терюшков в интервью "Спорт-Экспрессу".В источнике
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С чего всё начиналось
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Министр спорта МО: «Скорее всего, „Химки“ продолжат играть в ФНЛ. Слияния с „Родиной“ не будет»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном слиянии «Химок» и «Родины» для того, чтобы новый клуб смог выступать в РПЛ.
Спорт-Экспресс 06:05
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«Химки» останутся в ФНЛ с вероятностью в 70 процентов. Клуб не нашёл частных инвесторов

Спорт БИЗНЕС Online 07:53
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Министр спорта МО объяснил, почему «Химки» откажутся от выхода в РПЛ

Спорт день за днем 06:59
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Министр спорта Московской области: скорее всего, «Химки» продолжат выступать в ФНЛ

RT на русском 06:55
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