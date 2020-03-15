Министр спорта МО объяснил, почему «Химки» откажутся от выхода в РПЛ

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Турнирная таблица Олимп-ФНЛ после 27 туров. pic. twitter. com/NQZzEja6tk – ФНЛ March 15, 2020 – Слияние «Родины» и «Химок» невозможно с точки зрения регламента. Новому клубу придется начинать выступать с самых низов, – напомнил Терюшков в интервью "Спорт-Экспрессу". В источнике