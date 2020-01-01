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Министр спорта МО рассказал о слиянии «Химок» и «Родины»
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о слиянии "Химок" и клуба ПФЛ "Родина".В источнике
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Министр спорта рассказал о дальнейшей судьбе «Химок»

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Министр спорта МО объяснил, почему «Химки» откажутся от выхода в РПЛ

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