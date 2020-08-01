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Министр спорта Подмосковья назвал письмо игроков «Химок» манипуляцией
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков осудил футболистов «Химок» за открытое письмо губернатору в защиту уволенного главного тренера Сергея Юрана.В источнике
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Терюшков назвал письмо футболистов в поддержку Юрана «манипуляцией сознанием»

Metaratings 07:53
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Министр спорта Подмосковья высказался по поводу ухода Юрана из «Химок»

РИА Новости 07:31
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Терюшков: письмо футболистов в защиту Юрана? Манипуляция сознанием

Футбол России 07:28
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