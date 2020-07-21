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Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".В источнике
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С чего всё начиналось
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Министр спорта МО: информация о решении губернатора по «Химкам» — фикция и вброс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию, согласно которой губернатор области Андрей Воробьёв решил, что клуб будет выступать в Российской Премьер-Лиге.
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